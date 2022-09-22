Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 22.09.2022, 18:30
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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