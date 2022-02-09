Denizli'de okullar tatil
Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Yurt Haberleri 09.02.2022, 01:28
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.
Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.
Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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