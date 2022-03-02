Denizli-Antalya kara yolu kapandı
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Yurt Haberleri 02.03.2022, 20:24
Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bu kentten Antalya istikametine ulaşım aksadı.
Kar yağışı, kent merkezi ile yüksek noktalarda etkili oldu.
Denizli-Antalya kara yolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşım kapandı. Denizli istikameti Şahin Tepesi bölgesinde ise yolda uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
Denizli yönüne ise tek şeritten sağlanan trafiğin normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Polis ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturulan noktada ise kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.
Yoldaki yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.
Kaynak: AA
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