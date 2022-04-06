Demiryolu hattından topraklama cihazı çalıp hurdacıya sattılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, demiryolu hattından topraklama cihazı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe yakınlarındaki demiryolu hattındaki topraklama cihazlarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel ekip oluşturdu.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlıkta kullanılan aracı tespit eden ekipler, zanlıların F.K. (37), M.Ç. (24) ve F.K. (21) olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların, çaldıkları topraklama cihazlarını bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.