Datça'da orman yangını
Datça'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yurt Haberleri 13.07.2022, 13:59
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.
Kaynak: AA
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