Dalgalar 4 metreye ulaştı

İlçede saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Rüzgarın kuvvetiyle denizde 4 metrelik dalgalar meydana geldi. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun 2 gün daha bölgede etkili olması bekleniyor.