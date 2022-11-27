Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapılar yıkılıyor
Düzce'de meydana gelen depremin ardından Cumayeri ilçesinde "acil yıkım" kararı verilen yapıların yıkımı başladı.
Yurt Haberleri 27.11.2022, 20:38
Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçede 3'ü cami 23 bina için "acil yıkım" kararı çıktı.
Kararın ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Yaka Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, ilçe merkezinde ağır hasar alan 3 cami bulunduğunu, bunlardan ilkinin yıkımına başladıklarını bildirdi.
Koloğlu, karar kapsamında Ayşe Metin ve Orta Mahalle camileri ile 20 yapının daha yıkılacağını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD ve halkın desteğiyle camilerin yerine daha güzellerini bir an önce yapmaya çalışacağız." dedi.
Kaynak: AA
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