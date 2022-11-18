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Cuma namazına giden 8 işçi kovuldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir şirkette çalışan 8 işçi cuma namazına gittikleri gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Yurt Haberleri 18.11.2022, 00:17
Cuma namazına giden 8 işçi kovuldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan ve dünyadaki birçok ünlü marka adına üretim yapan, ayrıca 26 ülkeye ihracatı bulunan Promar Tarım Tekstil Ürünleri şirketinin 18 çalışanı, 11 Kasım günü işletme müdürünün bilgisi dâhilinde cuma namaza gitti. Ancak iddiaya göre işçiler, namazdan döndüklerinde firma sahibi B.Ferdağ Acar tarafından hakaret edildikten sonra, sözlü olarak işten kovuldu.

Firmaya, noter aracılığıyla ihtarname çeken işçiler adına açıklama yapan Sedat Kalan her cuma olduğu gibi 11 Kasım'da da işletme müdürünün bilgisi dâhilinde ve kartlarını basarak namaza gittiklerini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

Cuma namazına gittik. İbadet için dışarıda olduğumuz süre zaten maaşımızdan kesiliyordu. Namaz dönüşü firma sahibi B Ferdağ Acar, önümüzü kesip nereden geldiğimizi sordu. Cuma namazından geldiğimizi söyleyince, 'İlkokul mezununun arkasında namaz kılıyorsunuz. Kuran'da cuma var mı, bunun açıklamasını yapın. Hangi ayette, hangi Kuran'da cuma farzdır diye yazıyor? Yıl olmuş 2022, siz hâlâ bunlara inanıyor musunuz? Cumaya giden sizin gibi cahil insanlarla çalışmak istemiyorum. Tazminatınızı alın, defolun gidin' diyerek bizi fabrikadan kovdu. Ama paramızı vermediler.

İşletme müdürü 'Ben buraya cumaya gittikleri için işten çıkarıldılar yazamam. İstifa edin, ben sizin kıdeminizi, ihbarınızı yatırtırım, işsizlik sigortasından da faydalanmanızı sağlarım' diyerek, boş kâğıda imza attırmak istedi. Biz kabul etmeyince, giriş çıkış kartlarımızı toplayıp tazminatlarımızın en geç salı günü yatacağını söyledi. Ancak ödeme yapmadılar. Ardından da işçileri arayıp, 'Hiçbir şey ödemiyoruz, gelin işbaşı yapın' yanıtı verdiler.

İşçilerin avukatı da yaşanan durumda, işten çıkarmanın haricinde kişilerin inanç hürriyetlerine hakaret de olduğunu ifade ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Firma sahibi B.Ferdağ Acar'ın, daha önce de sendikaya üye olmak isteyen işçileri, 'Gerekirse fabrikayı bir yıl kapatarak buna engel olurum' deyip, beyzbol sopasıyla kovaladığı ve çok sayıda işçiyi işten attığı öğrenildi.

İddialarla ilgili Sabah, Promar Tarım ve Tekstil Ürünleri şirketine ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada cuma namazından dönen çalışanlarla "planlı olmayan, anlık bir konuşmanın" yaşandığı, yaşanan diyalog sonunda 18 çalışana pazartesi gününe kadar "mazeret izni" verildiği kaydedildi.

Kaynak: Hak Söz Haber

#tekirdağ #Ergene #cuma namazı
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