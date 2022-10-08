Çorum'da köy meydanına yıldırım düştü
Çorum'da köy meydanına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 balya saman yandı. Samanlar kullanılamaz hale geldi.
Yurt Haberleri 08.10.2022, 21:06
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deliler köyünde Murat Gödekoğlu'na ait saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düştü.
Balyaların yandığını gören köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Yangında 900 balya saman kullanılamaz duruma geldi.
Kaynak: AA
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