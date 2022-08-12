Çorum'da korkutan deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum saat 09.07'de 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 12.08.2022, 09:32
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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