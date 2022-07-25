Çocuk parkı toprak kayması sonucu zarar gördü
Rize'de toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı nedeniyle çocuk parkı zarar gördü.
Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi'nde yürütülen otopark inşaatı sırasında su isale hattındaki borunun patlaması sonucu toprak kayması meydana geldi.
Kayan toprak sebebiyle bölgedeki istinat duvarı çöktü, yakındaki çocuk parkına ağaçlar devrildi.
Durumu fark eden çevredekilerin çocukları parktan uzaklaştırması sayesinde yaralanan olmadı.
Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, parkı kullanıma kapattı, TEDAŞ ise sokak lambalarına verilen elektriği kesti.
Belediye ekipleri, su isale hattını kapatarak onarım çalışmalarına başladı.
Toprak kaymasına tanık olan Alişan Çelik, AA muhabirine, çocuklar parkta oynarken su isale hattındaki borunun patladığını duyduklarını belirterek, "Suyun patlamasıyla birlikte ses duyduk ve çocukları uzaklaştırdık. Belediye ekiplerini bilgilendirdik." dedi.
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