Cezaevine uyuşturucu sokan 7 kişi tutuklandı
Yozgat merkezli Ankara ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi hükümlülere uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların yakınları tarafından, kamu görevlileri aracılığıyla "tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin edildiği ve cezaevi içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı" bilgisi üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, Yozgat merkezli Ankara ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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