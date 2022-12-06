Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Ceyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nden geçtiği bölümde, farklı türdeki çok sayıda balık ölü olarak kıyıya vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, balık ölümlerinin görüldüğü bölgede inceleme başlatıldı.

Müdürlük yetkilileri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Balıkların ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Bu arada, nehirdeki su seviyesinin de düştüğü görüldü.