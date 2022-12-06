Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Adana'da, Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri nehirden numune aldı.
Yurt Haberleri 06.12.2022, 21:18
Ceyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nden geçtiği bölümde, farklı türdeki çok sayıda balık ölü olarak kıyıya vurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, balık ölümlerinin görüldüğü bölgede inceleme başlatıldı.
Müdürlük yetkilileri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Balıkların ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.
Bu arada, nehirdeki su seviyesinin de düştüğü görüldü.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4