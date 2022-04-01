Çeşme'de yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 01.04.2022, 14:10
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.
Kaynak: AA
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