Çeşme'de 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla Avrupa'ya geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yurt Haberleri 29.03.2022, 01:14
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, bottaki 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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