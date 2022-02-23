Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin tentesini yıktı: 1 yaralı

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, bir kafenin tentesinin çatısına düştü.

Bu sırada kafede bulunan kişi, kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu çöken çatı ve kar yığınlarının altında kalarak yaralandı.

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatıda biriken karlar itfaiye ekiplerince temizlenirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.