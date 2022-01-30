Çatalca'da polis servisi kaza yaptı: 13 yaralı
Çatalca-Arnavutköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen serviste bulunan 13 kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 30.01.2022, 10:20
İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan seminibüs, Çatalca-Arnavutköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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