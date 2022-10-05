Çarşafa sarılmış şekilde dağlık alana bırakılan paket korkuttu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan paketten ölmüş köpek çıktı.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki ormanlık alanda kayalıkların arasında bir çarşaf içerisine sarılı üzerinde de kan olan bir paket görenler, durumu polise bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekipler bir süre önce bölgeye bırakılan ve kötü kokuların yayıldığı paketi açtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, bez paketin içerisinde ölü bir köpeğin olduğu tespit edildi.

Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

Ölen hayvanın belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.