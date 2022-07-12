Çapa makinesi can aldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi yaşamını yitirdi.
Yurt Haberleri 12.07.2022, 13:04
Işıklı Mahallesi'nde elma bahçesine gittikten sonra eve dönmeyen Mehmet Efe'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Efe'nin cenazesi, traktörünün arkasına takılı çapa makinesinin üzerinde bulundu.
Ön inceleme sonucu çapa makinesine kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen Efe'nin cenazesi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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