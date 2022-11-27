Çankırı'da yangın: İki ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Alıç köyünde Arif Danbur'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki Yusuf Araç'a ait ahşap eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ilgaz İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti.

Boş olduğu öğrenilen iki evin kullanılamaz hale geldiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kızılay Ilgaz Şubesi ekiplerince de köyde yemek ikramı yapıldı.