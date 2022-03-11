Çanakkale'de sahte içki operasyonu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evde kaçak etil alkol ve sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yurt Haberleri 11.03.2022, 19:38
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak etil alkol ve sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde yapılan aramada, 670 litre kaçak etil alkol, 250 litre sahte rakı, 50 litre sahte votka, 30 litre sahte viski, 150 mililitre anason yağı, 5 mililitre üzüm aroması, 1 şişe kapatma aparatı, 2 sıvı ölçme aparatı, 464 adet litrelik boş şişe, 25 kilogram aktif karbon, bir elektrikli pompa ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu.
Kaynak: AA
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