Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Çanakkale il merkezi ve Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu.
Yurt Haberleri 25.08.2022, 23:32
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Barbaros Mahallesi'nde sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan Plaj Caddesi"ndeki yol, suyun çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Çanakkale Belediyesine bağlı çok sayıda ekip, ring halinde suyun yükselme yapabileceği alanları kontrol etti.
Ayvacık ilçesinde de aralıklarla etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Bazı tarım arazileri su altında kalırken ilçe merkezindeki zemin katlarda su basması yaşandı.
Kaynak: AA
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