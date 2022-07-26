Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, anız alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın sürüyor.
Yurt Haberleri 26.07.2022, 17:53
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, anız alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyündeki anız alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.
Yangının söndürülmesi için 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelle karadan müdahale ediliyor.
Bölgedeki köylüler de yangının kontrol altına alınması için destek veriyor.
Kaynak: AA
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