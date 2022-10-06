Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 06.10.2022, 13:16
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Havadan ve karadan, yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
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