Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 07.08.2022, 16:09
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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