Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 04.08.2022, 13:06
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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