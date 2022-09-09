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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yurt Haberleri 09.09.2022, 23:05
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı

İçinde 1 kişinin bulunduğu özel tekne, Akbaş mevkisinde karaya oturdu. Teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, karaya oturduğu yerden çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA
#çanakkale boğazı #karaya oturan tekne
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