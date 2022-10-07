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Çamura saplanan inek vinçle kurtarıldı

Düzce'de, Melen Çayı'nda çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yurt Haberleri 07.10.2022, 18:07
Çamura saplanan inek vinçle kurtarıldı

Merkeze bağlı Mamure köyü mevkisinde bir ineğin Melen Çayı'nda çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat bağladıkları vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: AA
#Melen Çayı #inek #vİNÇ
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