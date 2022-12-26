Cam silerken 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Siirt'te bir binanın 7. katındaki evinin camını silerken beton zemine düşen kadının ağır yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 26.12.2022, 16:36 26.12.2022, 16:50
Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir binada oturan Aysel T. (24), cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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