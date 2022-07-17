Büyükçekmece'de 50 dönümlük alan yandı
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 50 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yurt Haberleri 17.07.2022, 18:38
Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki ayçiçeği tarlasına sıçramadan söndürdü.
Yangında yaklaşık 50 dönümlük bir alanın yandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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