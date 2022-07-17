Büyükçekmece'de 50 dönümlük alan yandı

Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki ayçiçeği tarlasına sıçramadan söndürdü.

Yangında yaklaşık 50 dönümlük bir alanın yandığı belirtildi.