Bursa'dan deprem bölgesine seyyar tuvalet ve duş kabini desteği

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) öncülüğünde, deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak bildirilen seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin yapımına başlandı.

İlk etapta imal edilen 12'şer seyyar tuvalet ve duş kabinleri Kahramanmaraş'a gönderilmek için Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki bir alanda toplandı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet olarak kenetlenme zamanı olduğunu söyledi.

Destek ve katkıların, vatandaşların hayat şartları normale dönene kadar süreceğini ifade eden Bilgit, "Zaman, birilerini suçlama veya kabahatli arama zamanı değil. Zaman kenetlenme zamanı. Tıpkı bu bir haftalık sürede yaptığımız gibi. Birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz. Zaman, reklamın zamanı veya sloganın zamanı değil, aksine zaman icraat zamanı." dedi.

Bilgit, toplumun her kesiminden, dünyanın her köşesinden yardımların hız kesmeden sürdüğünü aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birkaç gün içerisinde de yetkililerimizin bize gösterdiği alanda "BESOB Çadır Kenti" Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin desteğiyle kurulacak. Bugün, buraya toplanma sebebimiz ise çadır kent kampanyamız kapsamında hazırlanan, tuvalet ile duşun yer aldığı 12 kabinin tırlara yüklenmesiyle ilgili. Afet bölgesine bugün ilk grup kabinlerimizi gönderiyoruz. Devamı da gelecek. Talep olması halinde sayımızı artırabiliriz. Yeter ki yardımlarımızla oradaki hemşerilerimizin bu kıştan ve olası salgın hastalıklardan koruyabilelim. Tekrar tekrar söylüyorum, biz bu manada elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.