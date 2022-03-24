Bursa'da heyelan: Yol trafiğe kapandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı'na gidenler dönüş yolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını gördü.

Bölgeye giden polis ekipleri, vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Polis, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolu trafiğe kapattı.