Bursa'da heyelan: Yol trafiğe kapandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu trafiğe kapandı.
Yurt Haberleri 24.03.2022, 07:22 24.03.2022, 07:28
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı'na gidenler dönüş yolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını gördü.
Bölgeye giden polis ekipleri, vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.
Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Polis, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolu trafiğe kapattı.
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