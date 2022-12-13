Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gün içerisinde bazı seferler de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.