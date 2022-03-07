Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kadir Yaman idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak karşı yönden gelen Nihal Toker'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Sürücü Yaman ile diğer sürücü Nihal Toker ve yanında bulunan çocuğu Y.E. Toker, Sevval Kuşçu, Ömer Kuşçu, Tuğba Kuşçu ve E. Kuşçu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan Yaman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kadir Yaman'ın hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.