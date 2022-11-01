Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı, duvarların yıkıldığı görüldü.

Fabrika yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün, olay yerine gelerek çalışmalara nezaret ettiği öğrenildi.

Yangın bölgesine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgi aldı.

Vali Canbolat, gazetecilere, yangının başlamasının hemen ardından alevlerin kontrol altına alındığını ancak alevlerin büyümesiyle tekstil fabrikasının tamamını saran bir yangına dönüştüğünü söyledi.

Birkaç saattir olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip ettiklerini belirten Canbolat, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyetin tüm imkanlarını buraya seferber ettik, TOMA'lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipler istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada şu anki amacımız, çevre fabrikalara yayılmaması konusunda gayreti sarf edip yangını kontrol altına alıp söndürmek istiyoruz."

Vali Canbolat, öğrencilerin tahliye edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Orada herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesiyle tüm öğrencilerimizi oradan başka bir pansiyonlarımıza tahliye ettik. Tamamını sağlıklı şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimizde bir problem yok." dedi.