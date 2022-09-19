Bursa'da orman yangını
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 19.09.2022, 18:17
Derbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, bir arazöz, bir su tankeri ve 18 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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