Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı
Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreye yükseldi.
Yurt Haberleri 13.03.2022, 07:37 13.03.2022, 07:55
Bursa'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre son yağışların ardından kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü.
Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
Karın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise toplam 178 iş makinesi ve kamyon ile 508 personelden oluşan 100 ekip ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi.
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kısa sürelü kar yağışı
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