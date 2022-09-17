Bursa'da iki kişilik hava taşıtı ağaçlık alana zorunlu iniş yaptı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki kişinin bulunduğu hava taşıtı, ağaçlık alana zorunlu iniş yaptı. Taşıtta bulunanların sağlık durumu iyi.
Yurt Haberleri 17.09.2022, 20:48
"Cayrokopter" olarak bilinen hava aracının, ilçeye bağlı kırsal Aydınpınar Mahallesi yakınına zorunlu iniş yapmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, söz konusu hava taşıtındaki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, eğitim amaçlı bu hava aracının Yenişehir Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.
Aracın, Mudanya üzerinde uçuş sırasında motorunun arızalanması nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirten Canbolat, "AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Pilotun da yanındaki misafirin de genel durumları iyi. Herhangi bir sağlık müdahalesi istemediler." dedi.
Kaynak: AA
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