Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin mğüdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 12.01.2023, 10:30
Duaçınarı Mahallesi'ndeki imalathanenin idari ofisinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kerestelerin bulunduğu alana sıçradı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İmalathanenin yanında bulunan 2 katlı evde yaşayanların dumandan etkilenmemesi için tahliyesi sağlandı.
Yangını kontrol altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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