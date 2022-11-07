Bursa barajlarındaki doluluk oranı açıklandı
Bursa'daki Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48'e, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 5'e geriledi.
Yurt Haberleri 07.11.2022, 23:06
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), sosyal medya hesabından Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı.
Paylaşımda Doğancı Barajı'nın doluluk oranının yüzde 48, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 5 olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4