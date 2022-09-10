Burdur'daki orman yangını kontrol altında

Burdur'un Bucak ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kestel köyü Aladağ mevkisindeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale için bölgeye 2 helikopter, 2 uçak ve Bucak Belediyesi ile Bucak Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Vatandaşın duyarlılığıyla yangınların çıkmasını önleyebiliriz"

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki çöplükte dün başlayan yangının söndürüldüğünü ancak bugün küçük bir kıvılcımın rüzgarın etkisiyle yangına dönüştüğünü söyledi.

Çöplükte başlayan yangınların uzun süre içten yanabildiğini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Kestel köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alana sıçrayan yangında 8-10 dekarlık alan zarar gördü. Çok şükür yangını, önümüzdeki tepeyi aşmadan havandan uçak ve helikopterlerle, karadan da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına almış durumdayız. Tepenin ardında çok geniş bir orman alanı var, Allah'tan etkin ve hızlı bir mücadeleyle durdurduk. Vatandaşlarımızdan yol kenarlarındaki alanlara çöplerini bırakmamalarını, doğaya sigara izmariti atmamalarını rica ediyoruz. Maalesef yol kenarlarına atılan küçük bir sigara izmaritinden ciddi yangınlar meydana gelebiliyor. Bunlara dikkat edersek orman yangınlarının çıkması azalacaktır. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yangınların çıkmasını önleyebiliriz."