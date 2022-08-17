Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'den görülebiliyor
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ederken alevler sınırdaki Edirne'den de görülebiliyor.
Yurt Haberleri 17.08.2022, 23:48
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.
Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.
Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, AA muhabirine, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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