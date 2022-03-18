BUDO bazı seferleri iptal etti
BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.
Yurt Haberleri 18.03.2022, 17:26
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerindeki 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.
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