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Bu teleferikler 2021'de 80 bin kişiyi taşıdı

Fethiye'de bulunan Babadağ'daki teleferikler 2021 yılında 80 bin kişiye hizmet verdi.

Yurt Haberleri 09.01.2022, 19:14
Bu teleferikler 2021'de 80 bin kişiyi taşıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'a yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve Haziran 2021'de hizmet vermeye başlayan teleferik tesisi, geçen sene 80 bin kişiyi taşıdı.

Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Fethiye'de bir firma tarafından 5 yıl önce temeli atılan teleferik, yolcularına eşsiz bir manzara sunuyor.

Yamaç paraşütü atlayışı yapmak ve eğlenceli zaman geçirmek için teleferiği kullananlar, Ölüdeniz ve Fethiye'nin eşsiz manzarası eşliğinde 1700 metredeki kalkış pistine çıkabiliyor. Ziyaretçiler, dağın 1800 metredeki kalkış pisti ve 1965 metrelik zirvesine de telesiyejle ulaşabiliyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, Fethiye'nin yıllardır hayali olan teleferiği geçen yıl 7 Haziran'da hizmete açtıklarını söyledi.

Geçen yıl Babadağ'da167 bin yamaç paraşütü uçuşuyla bir rekor kırıldığını ifade eden Koçak, teleferikle taşınan yolcu sayısının ise 80 bin olduğunu aktardı.

Koçak, yılın ortasında açılmaları ve Kovid-19 salgını nedeniyle teleferik kullanım oranının düşük kaldığını belirterek, "Ayrıca bölgede uçuş yapan ticari yamaç paraşütü şirketlerinin ve pilotlarının teleferiği kullanmaktan imtina etmeleri de sayıyı düşürdü. Daha çok araçla dağ yolunu kullanarak uçuş alanına geliyorlar. O yüzden teleferik ilk zamanlarda çok kullanılmadı." diye konuştu.

Koçak, tanıtım, medya ve pazarlama çalışmalarıyla Babadağ Teleferik'in hem Türkiye'de hem de dünyada daha çok bilinen bir destinasyon olacağını kaydetti.

"Türkiye'nin incisi olabilecek bir yer"

Babadağ Teleferik'in içinde barındıracağı konser alanı, macera parkı, yamaç paraşütü uçuş alanları ve restoranlarla cazibe merkezi olacağını dile getiren Koçak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl hedefimiz teleferikle çıkaracağımız yolcu sayısı 300 binin altında değil ve bundan ayrı yamaç paraşütü uçuşunda da 200 bin kişi hedefliyoruz. Burası sadece Fethiye'nin değil aynı zamanda Muğla'nın da amiral gemisi olabilecek bir yer. Burada yurt dışından gelen bir ekiple ortak yaptığımız çalışma sonucu bir macera parkı projemiz var. Spor dışında konser etkinliğiyle macera parkıyla restoranıyla bilindiği zaman buraya gelecek insan profili çok değişecek. Yerli ve yabancıların oranı da zaman içinde değişecek. Hizmete açılmasından bugüne henüz 8 ay geçmiş olmasına rağmen dünyanın birçok yerinden insanlar artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu her geçen gün artacak."

Babadağ'ı ziyaret edenlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Koçak, "Hatta şunu da duydum. 'Ben düşünsem, kafamda kursam, böyle bir şey hayal edemezdim.' diyen insanlar vardı. Bunları sadece yerli turistten duymamış olmak da gurur verici bir şey. Ben de dünyayı gezmiş görmüş biriyim. Böyle bir tesisi dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Burası Türkiye'nin incisi olabilecek bir yer." dedi.

Kaynak: AA
#babadağ #teleferik #Muğla #fethiye
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