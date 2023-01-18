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Bu ev 360 derece dönüyor

Rize'de 360 derece dönebilen şekilde inşa edilen evde sanayi motoru kullanıldı.

Yurt Haberleri 18.01.2023, 19:23
Bu ev 360 derece dönüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Cemil Eksilmez, yere döşediği raylı sistem üzerine çark ve tekerler yardımı ile 360 derece dönen 2 katlı ev yaptı.

Kardeşleriyle inşaat işiyle uğraşan Eksilmez, yöre mimarisine uygun ahşap evleri güncelleyerek daha modern yapıya kavuşturmak için Ar-Ge çalışması yaptı.

Çalışmaları sonucu dönen ev yapmaya karar veren Eksilmez, alt mekanizma için çeşitli firmalarla yürüttüğü görüşmelerin ardından Bilecik'teki bir firmayla anlaştı.

Firmayla birlikte geliştirilen raylar üzerinde çark ve teker yardımıyla dönen sisteme, ağırlık, deprem ve dayanıklılık testleri yapılarak uygunluk belgesi alındı.

Eksilmez ve kardeşleri, Ardeşen-Ayder yolu üzerindeki iş yeri bahçesinde zemine raylı sistemi yerleştirdikten sonra üzerine iki katlı 40 ton ağırlığında geçme sisteminde ahşap ev kurdu.

Sanayi motoru kullanılan sistemde ev, kumanda ile 360 derece döndürülebiliyor.

Cemil Eksilmez, gazetecilere, üç kuşaktır inşaat işiyle uğraştıklarını, her zaman coğrafi şartları düşünerek yeni projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bölgede arazi ve hava şartları nedeniyle ev yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Eksilmez, dönen evi yapmaya karar vererek, çözüm ortakları ile Avrupa standartlarında bir sistem ortaya çıkardıklarını belirtti.

"Rüzgar, deprem, kar yükü gibi analizlerinin hepsi yapılmış"

Eksilmez, çalışmanın yaklaşık bir yıl sürdüğünü ifade ederek, şöyle dedi:

"Bilecik ve Ankara'da çalışma yürüttük. Yaptığımız testler sonucu bazı sistemleri geliştirdik. Sistemin üzerindeki yapı 45 ton, mekanizma 70 tonu taşıyabilecek kapasitede. Rüzgar, deprem, kar yükü gibi analizlerinin hepsi yapılmış. İçerideki insan yoğunluğu, aynı anda sağa sola gitme, bütün testleri yapılmış. TSE, İSO belgelerini aldık. Patent aşaması da bir ay içerisinde sonuçlanacak."

Su ve elektrik aksamının dönen eve göre planlandığı aktaran Eksilmez, "Rizeli bir evi döndürür de su ve elektrik tesisatını düşünmez mi? Orta merkezde toplanıyor. Orta merkezde bilya sistemi oluşturduk. Su, elektrik gibi akar ve giderler buradan sağlanıyor." diye konuştu.

Evin manzaraya ve güneşe göre ayarlandığını belirten Eksilmez, "Kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş almayan bir nokta artık yok. Buna göre planladık. Nisan ayında satışa sunmayı planlıyoruz. Buna göre ön talepler var. Dönen evi planladığımız aynı coğrafya üzerinden çok fazla talep var." ifadelerini kullandı.

Eksilmez, yaptıkları evin tek katının 50 metrekare olduğunu belirterek, statik hesaplamalarla evin küçültülüp büyütülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Rize #raylı sistem #dönen ev
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