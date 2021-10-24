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Bozkurt sokakları yeniden sular altında

Ağustos ayında aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketinden büyük zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sokakları şiddetli yağış nedeniyle yeniden sular altında kaldı.

Yurt Haberleri 24.10.2021, 18:23
Bozkurt sokakları yeniden sular altında

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. 

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

Kaynak: AA
#kastamonu #Bozkurt #aşırı yağış
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