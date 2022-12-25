Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği olumsuz etkiliyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak trafiği olumsuz etkiliyor.
Yurt Haberleri 25.12.2022, 17:14 25.12.2022, 22:01
Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Güzergahta yavaş ve kontrollü ilerleyen sürücüler, sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.
Trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazlarda bulunuyor.
Kaynak: AA
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