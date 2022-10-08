Bolu Dağı yağmurlu ve sisli
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis görüş mesafesini düşürüyor.
Yurt Haberleri 08.10.2022, 18:09
Bölgede sabah başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili oluyor.
Kaynak: AA
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