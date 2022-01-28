Bolu Dağı Tüneli'nin bir tarafı trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi kar temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılacak.
Yurt Haberleri 28.01.2022, 17:50 28.01.2022, 17:52
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.
Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.
Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.
Kaynak: AA
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