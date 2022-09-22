Bolu Dağı sisli
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yurt Haberleri 22.09.2022, 19:59
Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.
Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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